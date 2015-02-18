Опубликовано видео вывода украинских войск из Дебальцево
15:48, 18 февраля 2015Война
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Президент Украины Петр Порошенко в среду, 18 февраля, приказал начать вывод войск сил АТО из Дебальцево, где ранее шли ожесточенные бои.
REUTERS
Появилось видео вывода украинских военных и техники из Дебальцево. Как ранее заявлял спикер АТО Андрей Лысенко, украинские военные уходят из города со штатным оружием и обезвреживают военную технику, которую невозможно взять с собой.
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В то же время президент Петр Порошенко заявил, что никакого окружения Дебальцево не было. По его словам, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».
Украинские военные выходят из города Дебальцево
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