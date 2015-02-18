Порошенко заявил об отводе украинских войск из Дебальцево (видео)
Из Дебальцево, где шли жестокие бои, начался плановый отвод украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО.
«Сегодня мы можем сказать, что на сейчас вышли 80 частей, ждем еще две колонны. Вышла 128-я (бригада) части и подразделения 30-й (бригады), остальные - 25-го батальона, остатки 40-го, спецназ Нацгвардии и милиция», - сказал Порошенко, добавив, что ожидается вывод еще двух колонн.
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В то же время, Порошенко заявляет, что никакого окружения Дебальцево не было.
«Мы утверждали и доказывали, что Дебальцево находилось под нашим контролем и никакого окружения не было», - сказал президент.
По словам Порошенко, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО начали выводить войска из Дебальцево. Об этом сообщил народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
В то же время, в штабе АТО заявили, что в Дебальцево продолжается "боевая операция".
Тем временем, стало известно, что в среду, 18 февраля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.