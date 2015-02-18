Порошенко заявил об отводе украинских войск из Дебальцево (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО.

«Сегодня мы можем сказать, что на сейчас вышли 80 частей, ждем еще две колонны. Вышла 128-я (бригада) части и подразделения 30-й (бригады), остальные - 25-го батальона, остатки 40-го, спецназ Нацгвардии и милиция», - сказал Порошенко, добавив, что ожидается вывод еще двух колонн.

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В то же время, Порошенко заявляет, что никакого окружения Дебальцево не было.

«Мы утверждали и доказывали, что Дебальцево находилось под нашим контролем и никакого окружения не было», - сказал президент.

По словам Порошенко, «наши части и подразделения вышли планово и организованно».

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО начали выводить войска из Дебальцево. Об этом сообщил народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

В то же время, в штабе АТО заявили, что в Дебальцево продолжается "боевая операция".

Тем временем, стало известно, что в среду, 18 февраля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.