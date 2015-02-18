При выходе из Дебальцево военные уничтожают оружие, которое не могут взять с собой – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Если идет операция по отводу гарнизона Дебальцевского, то понятно, что там не останется наших украинских военных», - отметил он.

Лысенко подчеркнул, что «по информации, которую мы получили еще со вчерашнего вечера, украинские военные отходят со своим штатным оружием».

Читайте такжеУкраинские военные выходят из Дебальцево с флагами Украины и по 12 человек на танке (фото)

Все, что невозможно с собой взять, обезвреживается, чтобы враг не получил технику в исправном состоянии, добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в полдень перед вылетом в зону АТО заявил, что сегодня Вооруженные силы Украины вместе с Национальной гвардией завершили операцию планового и организованного вывода частей и подразделений с Дебальцево.

«Сегодня мы можем сказать, что на сейчас вышло 80 частей, ждем еще две колонны. Вышла 128-и (бригада), части и подразделения 30-й (бригады), остальные - 25-го батальона, остатки 40-го, спецназ Нацгвардии и милиция», - сказал Порошенко.