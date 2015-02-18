19 февраля (четверг) 2015 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ: МИР ИЛИ ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Чего хотели и чего добились стороны конфликта, подписав соглашения? Кому выгодны такие договоренности?

Какова на сегодня расстановка сил среди участников конфликта?

Насколько вероятно выполнение подписанных договоренностей?

Что ждет Украину, если договор будет выполнен? Какие «мины» длительного действия заложены в договоренности?

Что дальше? Вероятные сценарии развития ситуации.

Участники круглого стола:

ОЛЕГ ВОЛОШИН, политолог-международник.

ЗОРЯН ШКИРЯК, советник министра внутренних дел Украины.

ОЛЕГ РЫБАЧУК, Государственный секретарь Украины в 2005-2006 гг.

КАРЛ ВОЛОХ, блогер, предприниматель, представитель общественного люстрационного комитета.

МИХАИЛ ПАШКОВ, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

АЛЕКСАНДР ДАВЫДЕНКО, президент Международной ассоциации офицеров специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью "ЦЕНТР".

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)