Документы членов ЧВК "Вагнер" подтверждают, что это тайный отряд убийц Генштаба ВС РФ – Грицак

Глава СБУ подчеркнул, что серия и номера загранпаспортов наемников ЧВК «Вагнер», а также место их оформления, еще раз подтверждают, что это «тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ».

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что документы наемников российской частной военной компании «Вагнер» подтверждают, что это тайный отряд Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершаемые по всему миру. Кремль не перестает «вопить», что вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность», - говорится в сообщении.

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В СБУ напомнили, что 25 января были обнародованы материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружение доставляется в Судан и другие страны региона «непосредственно авиацией Министерства обороны Российской Федерации по заказу ООО «М Инвест»- коммерческой структуры «повара Путина» Е.Пригожина».

Более того, добавили в СБУ, именно через «М Инвест» осуществлялся заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223 летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнер».

«С августа по декабрь 2018 года самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и другие африканские страны на ротационной основе было переправлено 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня в распоряжении Службы безопасности Украины», - отмечается в сообщении.

Так, СБУ опубликовала часть имеющихся сведений, в частности, первый список из 149 человек, которые «принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года».

«Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК «Вагнер» свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялось централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ «Петрова» и «Боширова» - исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом, номера паспортов нескольких сотен «вагнеровцев» также отличаются между собой только последними цифрами», - отметили в СБУ.

Грицак подчеркнул, что серия и номера загранпаспортов наемников ЧВК «Вагнер», а также место их оформления еще раз подтверждают, что это «тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ». «Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посещали», - отметил он.

Согласно сообщению, СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций ЧВК «Вагнер» российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

«Кроме того, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданскую «командировку» ЧВК « Вагнер» предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в награду за содействие российскому агрессору получили гражданство РФ», - добавили в Службе безопасности.

Также установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК «Вагнер» является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В целом СБУ задокументировано более 112 человек, для которых «русский бизнес на крови» стал семейным делом.

Отмечается также, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности, штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в САР.

СБУ также установлено, что с конца 2018 года были активизированы работы по созданию в Судане «пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ» с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года предали Украину, перешли на сторону российских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.