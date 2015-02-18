Боевики ввели в бой под Дебальцево около 25 танков, им удалось прорваться в город с восточной стороны - ИС

Прибывшая ранее к н.п.Вергулевка свежая ударная тактическая группа российско-террористических войск, о которой сообщала группа ИС, с утра вчерашнего (17.02) дня вместе с другой, оперировавшей здесь ранее ротной тактической группой перешла в наступление.

Ещё одна тактическая группа противника (до двух усиленных рот) ударила по Дебальцево с северо-востока.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ районе Дебальцево идут ожесточенные бои, боевики перебросили к городу все резервы - Тымчук

"Противник ввёл в бой всего порядка 25 танков, до 35 ББМ при поддержке 3-х артдивизионов (всего до 40 орудий ствольной артиллерии и 12 установок РСЗО). В результате противнику удалось пробиться в город и завязать в восточной и центральной его частях уличные бои", - говорится в сообщении.

Боевики продолжают осуществлять огневой контроль дороги между Дебальцево и Артёмовском с господствующих высот (господствующая (командная) высота 307,9 также занята противником) и препятствует снабжению подразделений, обороняющихся в самом городе.

К вечеру вчерашнего дня украинская артиллерия нанесла огневые удары по боевым порядкам противника в районе Логвиново и восточнее Дебальцево.

Читайте такжеПутин назвал украинских военных в Дебальцево "нарывом", с которым "нужно кончать"

На внешнем периметре плацдарма в районе н.п.Фащеевка украинскими войсками была отбита попытка формирования российско-террористических войск атаковать украинский блокпост. В результате ответного огня украинских военнослужащих подбита БМП-2 террористов (была брошена экипажем), также подбит БТР- 70 (добит из РПГ). Плотным фланговым огнём противник отогнан на исходный рубеж.