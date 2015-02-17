Один из батальонов попросил «зеленый коридор» для выхода из Дебальцево – СМИ

Об этом ТСН сообщили в 25-ом штурмовом батальоне "Киевская Русь".

При этом информация об уличных боях в городе подтверждается.

"Ситуация ухудшается ежечасно. В Дебальцево идут уже уличные бои. Нужен "зеленый коридор" для выхода ребят", - отметили в "Киевской Руси".

Кроме того, среди военных потерь нет, но есть раненые.

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Ранее в штабе АТО сообщили, что украинские военные продолжают удерживать Дебальцево и Логвиново. А в Генштабе подтвердили, что боевики прорвались в Дебальцево и ведут уличные бои с силами АТО. Тем временем, в Соледаре продолжаются переговоры контактной группы с представителями боевиков Денисом Пушилиным и Владиславом Дейнего, которые утверждают, что не имеют влияния на тех террористов, которые штурмуют Дебальцево.