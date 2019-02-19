Заглушили боевики: ОБСЕ потеряла беспилотник на Луганщине

По оценкам наблюдателей, беспилотник разбился.

Вблизи оккупированной Бердянки в Славяносербском районе Луганской области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия.

Об этом говорится в отчете СММ.

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"18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия был заглушен во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи населенного пункта Донецкой области (неподконтрольного правительству, 49 км западнее Луганска), недалеко от линии соприкосновения", - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, в 13:38 на расстоянии около 600 метров юго-восточнее населенного пункта Бердянка (неподконтрольного правительству, 45 км западнее Луганска) беспилотник начал неконтролируемо вращаться вокруг своей оси и терять высоту. "По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе", - отметили наблюдатели.

"Наблюдатели запустили мини-беспилотник над Бердянкой, но установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия будет продолжать уточнять обстоятельства этого инцидента", - говорится в отчете.