В ООС показали сбитый на Донбассе российский беспилотник (видео)

Украинские военные из состава ООС "приземлили" российский БПЛА.

23 января военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат.

Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

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Установлено, что беспилотный летательный аппарат "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Такой тип аппаратов активно поставляется незаконным вооруженным формированиям так называемых "ЛДНР". Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии разграничения", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 24 января, ликвидировали пятерых оккупантов на Донбассе.