Стали известны имена погибшего и раненых военных в результате огня из ПТРК боевиков в Марьинке

Трое украинских военных ехали в автомобиле "ГАЗ-66" в Марьинке, когда по ним открыли прицельный огонь.

В пресс-центре Объединенных сил сообщили имена погибшего и двух раненых военных Вооруженных сил Украины в результате огня из противотанкового ракетного комплекса в Марьинке.

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Как сообщил представитель пресс-центра Алексей Жуганов, вчера в 11:00 в городе Марьинка враг коварно открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю "ГАЗ-66".

"В результате этого старшина Антон Примушко, сержант Денис Шаповалов и солдат Руслан Кондратюк были ранены. Им сразу была оказана неотложная медицинская помощь. Ранения водителя Руслана Кондратюка оказались несовместимыми с жизнью. Жизни других раненых ничего не угрожает, они проходят лечение в военном госпитале", - сказал он.

Также Жуганов сообщил, что личный состав подразделения, в которое ехала подбитая врагом машина, сразу открыл адекватный огонь, уничтожив вражеский ПТРК.