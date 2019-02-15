На Донбассе с начала суток погиб военный, еще двое ранены

С начала этих суток на линии боевого столкновения зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по оборонительным позициям ВСУ.

Один военный ВСУ погиб и еще двое получили ранения в результате обстрелов оккупантов, совершенных с начала суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

«С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии, погиб один наш украинский герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего защитника, а также его боевым собратьям. Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения разной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь», - отметил он.

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Всего, по данным Минобороны, с начала этого периода на линии боевого столкновения зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по оборонительным позициям ВСУ.

Утром вблизи Попасной российско-оккупационные войска применили гранатометы. Также из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 враг вел огонь в районе н.п. Золотое-4.

Кроме этого, украинские защитники населенного пункта Нижнее зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82 мм. Противник вел обстрел по направлению оккупированной Сентяновки. Еще 8 мин калибра 82 мм враг выпустил после 11.20 по защитникам населенного пункта Золотое-1.

Около 11.00 состоялся вражеский обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе Марьинки.

Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов.