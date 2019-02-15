В Новолуганском российский снаряд полностью разрушил дом местного жителя (видео)

Эксперты отыскали обломки и по ним установили, что в здание попал мощный управляемый снаряд российского производства.

В Новолуганском на Донетчине снарядом полностью разнесло двухэтажный дом местного жителя.

Эксперты отыскали обломки и по ним установили, что в здание попал мощный управляемый снаряд российского производства, говорится в сюжете ТСН.

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"Как [упало] вот сюда, меня прижало вообще. Все сгорело, все", - рассказал владелец Виктор Фролов. 69-летний мужчина чудом остался жив. Он был на кухне, сначала услышал свист, а затем его бросило в угол между плитой и камином – это и спасло. "А потом я вылез, в одном тапочке, начал смотреть", - вспоминает житель Новолуганского.

Собаку Виктор Николаевич успел откопать, вытащил вместе с цепью, а вот кота уже больше нет. Люди начинают разбирать кирпич – где-то там внизу остался паспорт старика. Прямо на дороге лежит помощь от международной организации, потому что мужчине даже нет куда ее спрятать. Соседи Виктора Николаевича говорят, что снарядов вообще было два: первый просвистел над головами, второй четко по дому. "Вон там разорвался, нашли, сфотографировали – 152-й калибр", - говорят местные.

Военные добавляют, что в последние дни боевики стреляют чаще, даже днем, не таясь. Воронок от мощных 120-миллиметровых снарядов насчитали 15. По обломкам специалисты уже установили – снаряды современные, российского производства.

"В Украине такие снаряды не производились и не могут быть, то есть мы в очередной раз можем убедиться в участии Российской Федерации в войне", - говорят специалисты.

Почему боевики начали так интенсивно стрелять дорогими патронами, военные еще точно не знают, но догадываются – возможно, потому, что позиции рядом занял полк "Азов", который русские особо ненавидят.