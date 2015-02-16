Боевики обстреляли Донецк, чтобы обвинить в этом военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Согласно оперативной информации, сегодня около 12.00 террористы обстреляли из тяжелого вооружения город Донецк. В результате обстрела пострадал микрорайон Панфиловка Киевского района Донецка», - говорится в сообщении.

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«Известно также, что боевики готовят пресс-конференцию для российских СМИ с целью обвинить украинскую сторону в обстреле Донецка и нарушении со стороны сил АТО режима прекращения огня», - отмечают в штабе.

Штаб антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей официально сообщает, что подразделения ВС Украины, другие военные формирования, задействованные в проведении антитеррористической операции, не причастны к обстрелу Донецка. Украинские военные строго соблюдают режим прекращения огня.

«Пресс-центр вчера сообщал, что террористы готовят провокации с целью переложения вины на украинских военных и обвинения их в нарушении «режима тишины». Сегодняшний обстрел террористами Донецка подтвердил эту информацию», - резюмирует пресс-центр АТО.