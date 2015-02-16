Боевики хотят захватить Дебальцево, потому что город является ключевым транспортным узлом Донбасса

Дебальцево фактически стоит на перекрестке железнодорожного сообщения между Луганском и Донецком, а также российской территорией - Ростовом-на-Дону. Городом, откуда от начала войны в Украину едет смертоносная военная техника и российские солдаты, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Железнодорожное сообщение, если город захватят, возможно от российской границы прямо к самой линии фронта и в тыл боевиков. А объемы так называемой "гуманитарной помощи", которую Россия сможет отправлять путями, несравнимо больше, чем то, что она теперь засылает грузовиками. Один только грузовой вагон может вместить столько же, сколько три самых больших "КамАЗа". Те самые, якобы "гуманитарные", которые с августа терроризируют Украину.

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Российское МЧС отрапортовало: в Украину уже отправили более 20 тысяч тонн груза. Это - больше тысячи "КамАЗов" за полгода. А по железной дороге - это только один, два, три поезда. За сутки.

Только вчера, 15 февраля, прибыл 14-й "гумконвой".

Итак, удерживая Дебальцево ценой собственных жизней, наши бойцы защищают нас от в десять раз большей войны.

И ситуацию в этой стратегической точке спасали не только воины в оперативном окружении, но и бойцы на других участках линии соприкосновения. Возможно, впервые за войну весь фронт сработал вместе ради одной стратегической цели. Хотя для генералов это в определенной степени стало неожиданностью.

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