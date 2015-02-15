Боевики не подготовили площадки для отвода тяжелого вооружения

Об этом заявил спикер АТО Андрей Лысенко. "Боевики не готовят пока площадки для того, чтобы отвести тяжелое вооружение. В любом случае, украинская сторона будет придерживаться режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, которое является вторым шагом на этапе реализации минских договоренностей", - сказал Андрей Лысенко.

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По его словам, украинская сторона такие площадки уже подготовила, однако если боевики не станут отводить тяжелое вооружение, силы АТО поступят аналогично.

"Именно противник является активным атакующим элементом, и как только он начнет отводить тяжелое вооружение, то же самое сделают украинские военные", - сказал Андрей Лысенко, выразив надежду на то, что боевики не нарушат эту договоренность и приступят к отводу техники, а также обмену пленными.

"Мы ожидаем, что враг все же выполнит эти договоренности, потому что их подписи стоят под этим документом, и мы готовы отвести тяжелое вооружение. Мы готовы к проведению обмена пленными, и мы готовы дальше действовать по тем шагам, которые прописаны в последнем документе", - сказал спикер АТО.