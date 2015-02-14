Захарченко заявляет о непризнании Минских соглашений, боевики ведут непрерывный огонь по Дебальцево - СНБО

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБО, переданном УНИАН.

«Российско-террористические войска, не имея возможности прорвать оборону украинских военных, вторые сутки подряд ведут артиллерийский огонь по жилым кварталам Дебальцево с использованием тяжелой гаубичной артиллерии и систем залпового огня», - подчеркивается в заявлении.

«Спутники наблюдения зафиксировали черную дымовую тучу, закрывающую весь город», - отметили в СНБО, добавив, что «даже снимки из космоса фиксируют масштабность преступлений против человечности российских военных и подконтрольных им террористических группировок».

Читайте такжеБоевики уничтожают Дебальцево, город горит - МВД«Несмотря на Минские договоренности, они пытаются сравнять с землей Дебальцево, осознавая то, что в городе осталось много мирных жителей. Более того, представитель террористической организации ДНР Александр Захарченко заявляет о непризнании Минских договоренностей и продолжения боевых действий, в частности, ведения огня по Дебальцево, что является еще одним доказательством нескрываемых попыток РФ и подконтрольных ей террористов сорвать договоренности по прекращению огня и мирному пути остановки агрессии», - подчеркнули в СНБО.