В Генштабе уверяют, что сплошного окружения Дебальцевского плацдарма нет

Сплошного окружения Дебальцевского плацдарма нет, заявляет пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, несмотря на договоренности, достигнутые накануне в Минске, пророссийские террористы не только не прекращают ведение обстрелов позиций украинских военных и мирных жителей, а даже увеличили их количество и интенсивность.

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"Наиболее напряженной остается ситуация в районе Дебальцевского плацдарма, где боевики продолжают преднамеренно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам города Дебальцево, зная, что там находится только гражданское население. Несмотря на значительное количество пророссийских боевиков и наемников, сосредоточенных вокруг Дебальцевского плацдарма, и плотный артиллерийско-минометный огонь, все попытки противника захватить новые позиции и изменить существующую линию разграничения в свою пользу, встречают достойный отпор украинских военных, которые ведут лишь ответный огонь", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что отличная работа украинской артиллерии и сосредоточение в указанном районе значительных сил позволяют уверенно утверждать, что этот плацдарм не будет замкнут в кольцо и отрезан от поставок и коммуникаций.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на LB.ua, заместитель министра обороны Петр Мехед заявил, что боевикам приказали занять Дебальцево до воскресенья. Об этом он сказал на брифинге в Кабмине.

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"На сегодняшний день, имея договоренности о прекращении огня с ноля часов 15 февраля, террористы и российские войска получили задачу поднять флаг в Дебальцево", - сказал он. По его словам, такая же задача поставлена и в отношении Мариуполя, однако если за Дебальцево идут ожесточенные бои (по данным Мехеда - за сегодняшнее утро город атаковали трижды), то Мариуполь находится под твердым контролем украинских войск.

Мехед также сообщил, что по последней информации на территории Украины находится больше 10 тысяч солдат Вооруженных сил России.