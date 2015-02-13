Под Дебальцево идет настоящее сражение – боевики пытаются прорвать оборонительный периметр

Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук, боевики ведут массированный артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций.

«Под прикрытием огня российские отряды штурмуют наши опорные пункты, пытаются прорвать оборонительный периметр. Мирные соглашения в Минске пока привели не к снижению напряженности, а наоборот - к эскалации», - пишет Бутусов.

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«Враг сосредоточил в районе Логвиново-Калиновка не менее двух батальонно-тактических групп, усиленных артиллерийскими частями. Уничтожить узел сопротивления Логвиново-Калиновка можно только при серьезном массировании сил и средств», - утверждает он.

«Противник пытается сорвать контрудар по Логвиново, сковать наши силы, атакуя по всему фронту плацдарма. Артиллерия противника проводит массированные налеты по нашим опорным пунктам и рубежам развертывания наших сил. Украинские войска ведут ответный огонь, отражают атаки, однако очевидно, что в результате переброски из России и с других участков фронта дополнительных подразделений россияне сосредоточили в районе Дебальцево силы, которые как минимум не уступают нашей группировке по численности и огневой мощи», - пишет Бутусов.

В свою очередь комбат «Донбасса» Семенченко отмечает, что никакого "котла" под Дебальцево нет.

«Повторяю еще раз, то о чем говорю уже несколько дней: противник контролирует населенные пункты на трассе Артемовск - Дебальцево и дороге Дебальцево- Луганское. Логвиново и Лозовое. Это называется "оперативное окружение". Это блокада затрудняет снабжение группировки в Дебальцево, вывоз раненых. Но это никакой не котел, потому что есть масса проселочных и полевых дорог контролируемых ВСУ и Нацгвардией и снабжение и вывоз раненых происходит», - объяснил Семенченко.

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При этом он допускает, что это «оперативное окружение» в любой момент может превратиться в «котел».

«Но от этого не легче и оперативное окружение в любой момент, при бездействии, командования может стать "котлом"», - пишет Семенченко.

«Сейчас бои идут между Логвиново и Луганское. луганское под очень плотным огнем», - добавил он.