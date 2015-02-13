В районе Бахмутской трассы продолжается активная контрбатарейная борьба

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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Он отметил, что таким образом боевики рассчитывают, что украинская артиллерия не будет открывать огонь из-за возможности поражения позиций своих войск. "Однако это дает возможность украинским подразделениям в отдельных случаях бороться с минометчиками противника даже стрелковым вооружением", - написал Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что сложной остается ситуация и в районе Мариуполя. После отражения контратаки боевиков районе Саханки, подразделения Национальной гвардии и ВСУ продолжили наступательные бои на новоазовском направлении. "Противник перебросил на данный участок бронегруппу (4 танка и 4 ББМ) и наносит массированные огневые удары по передовым украинским подразделениям", - сообщил Дмитрий Тымчук, добавив, что в районе Саханки украинским подразделениям противостоят подразделения противника, укомплектованные российскими кадровыми военнослужащими.

По информации Дмитрия Тымчука, в районе южнее Тельмановопротивник продолжает накапливать в экстренном порядке подразделения, перебрасываемые со стороны Старобешево и Амвросиевки (на данный момент - до 500 человек личного состава, 15 ББМ, 3 танка, переброска сил и средств продолжается). В районе Новоазовска отмечается своеобразная ротация: частично подразделения армии РФ из данного населенного пункта выводятся в Ростовскую область, вместо них с территории России заходят подразделения российских наемников (отмечается низкий уровень оснащения и экипировки данных формирований).