В Мариуполе всю ночь была слышна канонада "Градов"
07:41, 12 февраля 2015Война
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Жители Мариуполя сообщают о разрывах "Града" на блокпосту Восточного района.
REUTERS
В ночь на 12 февраля жители города слышали мощную канонаду, передает сайт города Мариуполя 0629.
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В 6.15 жители Восточного района сообщили, что в районе блокпоста разорвались снаряды РСЗО "Град".
Также мариупольцы сообщают о залпах со стороны поселка Сартана.
Подробностей пока нет.
В 6.58 пресс-офицер сектора "М" сообщил, что в настоящее время обстрела жилых районов города нет. Ситуация контролируется. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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