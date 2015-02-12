В Мариуполе всю ночь была слышна канонада "Градов"

В ночь на 12 февраля жители города слышали мощную канонаду, передает сайт города Мариуполя 0629.

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В 6.15 жители Восточного района сообщили, что в районе блокпоста разорвались снаряды РСЗО "Град".

Также мариупольцы сообщают о залпах со стороны поселка Сартана.

Подробностей пока нет.

В 6.58 пресс-офицер сектора "М" сообщил, что в настоящее время обстрела жилых районов города нет. Ситуация контролируется. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.