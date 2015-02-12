Военные РФ на Донбассе переодеваются в форму украинских солдат

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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«В район станции Байрак (район Горловки) противник перебросил 2 единицы РСЗО БМ-21 «Град» и колонну тентованных грузовых автомобилей. Сопровождение колонны – российские военнослужащие, половина из них в полевой форме ВС РФ, половина – в украинской форме нового образца с нашивками «Укроп» и украинскими «флажками»», - пишет Дмитрий Тымчук.

Также, по его данным, в районе населенных пунктов Крымское и Трехизбенка боевики начали перегруппировку своих сил. Отмечается перемещение вдоль линии фронта нескольких мелких тактических групп. «Всего зафиксирована смена позиций двумя огневыми подразделениями артиллерии противника и двумя «пехотными» подразделениями с бронетехникой», - отметил Дмитрий Тымчук.

Кроме того, добавил он, в Донецке (Куйбышевский и Киевский районы города) продолжает фиксироваться концентрация формирований боевиков. «По направлению Авдеевки проследовала бронегруппа (4 танка, одна ЗУ-23-2 на КамАЗе и 6 ББМ - 2 БМП-2, 1 БМП-1 и 3 БТР-80). Между населенными пунктами Пески и Красногровка у противника появилась новая минометная батарея», - информирует Дмитрий Тымчук.