На оккупированный Донбасс доставили очередную партию гаубиц и БТРов из РФ - Минобороны

По данным разведки, Россия продолжает скрытно наращивать объемы поставок боевикам вооружения, военной техники и боеприпасов.

Из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные украинской разведки.

Читайте такжеБойцы ООС уничтожившего с помощью ПТРК "Стугна-П" вражескую бронемашину оккупантов (фото)

По его словам, РФ продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ через неконтролируемые участки границы на востоке Украины.

«В то же время командование ВС РФ увеличило количество проверок комиссиями для усиления контроля за деятельностью российских оккупационных войск, что связано с большим объемом неучтенных оружия и боеприпасов в соединениях и частях и с ротационными мерами командного состава (командований, штабов корпусов, бригад, отдельных частей корпусного подчинения) в 1-м и 2-м АК», - отметил спикер.

Гуцуляк сообщил, что с 25 января на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжается работа комплексной комиссии командования сухопутных войск ВС РФ с целью проверки укомплектованности личным составом, состояния боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск, а также по вопросам их всестороннего обеспечения, наличия и технического состояния вооружения и военной техники.

Как сообщал УНИАН, Россия разместила близ украинской границы не менее 28 батальонных тактических групп.