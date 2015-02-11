В результате обстрела автостанции и завода в Донецке погибли шесть человек

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области, пишет Украинская правда. Там отметили, что таковы данные на эту минуту. Точное количество погибших и раненых устанавливается.

Обстрел квалифицировано как террористический акт.

"11 февраля, около 7 часов утра боевики террористической организации "ДНР" нанесли целенаправленного огневого удара по остановке общественного транспорта на территории автостанции "Центр" в городе Донецке и проходных Донецкого металлургического завода", - заявили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся только гражданские лица, террористы нанесли несколько прицельных ударов по мирным жителям.

Читайте такжеУкраинские военные не обстреливали автостанцию в Донецке - Генштаб"Снаряды от оружия уничтожения попали в автобусы, также повреждена крыша автостанции и супермаркет", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщалось, в 7:20 в среду, 11 февраля, в Донецке, контролируемом боевиками, обстреляли автостанцию "Центр".