Боевики за день 14 раз накрывали Дебальцево огнем из артиллерии – штаб АТО
19:58, 11 февраля 2015Война
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Террористы в течение сегодняшнего дня 14 раз обстреляли из «Градов» и артиллерии город Дебальцево Донецкой области.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
«Дебальцевское направление и в дальнейшем остается самой горячей точкой на востоке Украины. Сам город сегодня террористы обстреляли 14 раз из «Градов» и артиллерии. В населенном пункте разрушена инфраструктура и жилые дома», - говорится в сообщении.
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Также, по данным штаба АТО, террористы неудачно пытались атаковать позиции украинских военных вблизи Новотроицкого, в районе Чернухино, Каменки.
«Все атаки врага наши подразделения успешно отбили и никаких позиций не потеряли», - подчеркивается в сообщении.
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