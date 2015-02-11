Боевики за день 14 раз накрывали Дебальцево огнем из артиллерии – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Дебальцевское направление и в дальнейшем остается самой горячей точкой на востоке Украины. Сам город сегодня террористы обстреляли 14 раз из «Градов» и артиллерии. В населенном пункте разрушена инфраструктура и жилые дома», - говорится в сообщении.

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Также, по данным штаба АТО, террористы неудачно пытались атаковать позиции украинских военных вблизи Новотроицкого, в районе Чернухино, Каменки.

«Все атаки врага наши подразделения успешно отбили и никаких позиций не потеряли», - подчеркивается в сообщении.