От сигарет до оружия: журналисты рассказали о контрабанде на КПП Гнутово (видео)
11:48, 01 февраля 2019Война
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Ежесуточно через КПП Гнутово контрабандисты перевозят сигареты и оружие.
С оккупированных районов Востока Украины через контрольно-пропускной пункт Гнутово контрабандисты перевозят сигареты и оружие.
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В то же время, на захваченную территорию везут преимущественно продукты - от рыбы до картошки, говорится в сюжете ТСН.
На свободной от оккупантов территории, говорят местные жители, продукты значительно дешевле.
Как сообщал УНИАН, 31 января задержали организатора канала контрабанды на Донбассе.
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