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От сигарет до оружия: журналисты рассказали о контрабанде на КПП Гнутово (видео)

11:48, 01 февраля 2019
Война
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В то же время, на захваченную территорию везут преимущественно продукты - от рыбы до картошки, говорится в сюжете ТСН.

На свободной от оккупантов территории, говорят местные жители, продукты значительно дешевле.

Как сообщал УНИАН, 31 января задержали организатора канала контрабанды на Донбассе.

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Теги: #контрабанда#КПВВ Гнутово