В результате обстрела боевиками Счастья повреждено здание больницы

Как сообщает пресс-служба председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, несколько мин взорвались на территории городской больницы, сгорел автомобиль скорой помощи, повреждена крыша одного из корпусов, разбиты фасады и двери в нескольких других. Раненых и погибших в результате обстрела нет. Системы жизнеобеспечения в Счастье функционируют – свет, газ, вода и тепло есть, теплоэлектростанция работает в нормальном режиме.

Читайте такжеСилы АТО отбили атаку боевиков в районе Счастья – ИС

Нескольким мощным обстрелам из артиллерии подвергся поселок Новотошковка Попаснянского района, что вблизи 29-го блокпоста на Бахмутке. Повреждены несколько домов, сгорели гаражи. Осколочные ранения головы и туловища получила 70-летняя местная жительница, которую госпитализировали в больницу Лисичанска. В поселке, который подвергается постоянным обстрелам, осталось около трехсот человек.

Вчера в Новотошковку работники "Укрпочты" в военном сопровождении привезли пенсию.

Под обстрелы из разного вида оружия попали также населенные пункты Горное, Золотое, Нижнее и Светличное (Золотое в последний раз обстреляли сегодня в 4.30 утра).