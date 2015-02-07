СБУ задержала двух корректировщиков огня боевиков по городу Счастье

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Луганской области задержали двух информаторов незаконных вооруженных формирований, при содействии которых боевики обстреливали позиции украинских военных в городе Счастье.

Как сообщает пресс-центр СБУ, двое жителей населенных пунктов вблизи линии поддерживали телефонную связь с вожаками «разведки» артиллерийского подразделения российско-террористических группировок, сообщали им о перемещении украинской военной техники и личного состава, корректировали артиллерийский огонь по местам дислокации Вооруженных сил Украины и мирным населенным пунктам. На протяжении января информаторы осуществили около 20 коррекций. С их помощью террористы нанесли многочисленные артиллерийские удары по ТЭС в Счастье.

Читайте такжеСБУ задержала четырех информаторов и корректировщиков огня из "ДНР"

4 февраля корректировщиков огня задержала контрразведка СБУ. В рамках уголовного производства им объявлено подозрение по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за участие в деятельности террористической организации. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.