В лучших традициях КГБ: как украинских военнопленных на Донбассе превращают в информационное оружие (видео)

На этой же неделе на Донбассе исчез украинский военный. Впоследствии выяснилось, что боец 79 бригады - находится по ту сторону линии фронта.

Мощные морозы и снегопады не только парализовали дороги на Донетчине и Луганщине, но и принесли немало хлопот украинским военным. В субботу из-за снега сорвалась эвакуация четырех раненых бойцов.

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Накануне в их машину враг попал управляемой противотанковой ракетой. Один из наших военных - погиб. И так ежедневно, говорится в сюжете ТСН.

23 января на Донбассе исчез украинский военный. Впоследствии выяснилось, что боец 79 бригады - находится по ту сторону линии фронта. Так же - меньше, чем за месяц - в руках боевиков оказались еще двое бойцов Вооруженных сил Украины.

Украинский солдат Андрей Качинский попал в плен накануне новогодних праздников. Оккупанты мгновенно превратили его в управляемую мину в информационной войне. Московский корреспондент хозяйски показывает ему Донецк. Гостеприимно хлопает по плечам, называет Андрюхой и убеждает, что в ОРДЛО уважают украинский язык и украинских писателей.

"Тарас Шевченко, Тарас Григорьевич. Смотри, Андрюха, не облитый ни краской, ни сломан. Сейчас будешь разговаривать на украинском языке, никто тебя прикладом не забьет здесь", - говорит пропагандист.

Трудно представить, что может противопоставить деревенский парень под давлением профессиональной обработки в лучших традициях КГБ. Специалистам понадобилось не много времени, чтобы получить нужную реакцию от пленного.