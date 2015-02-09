Семенченко: силы АТО отбили попытку боевиков перерезать дорогу Артемовск-Дебальцево

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко на своей странице в соцсети.

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"Умелыми действиями ВСУ район был изолирован и прорыв предотвращен. В настоящий момент силами ВСУ и противодиверсионной группой батальона "Донбасс" принимаются меры по отлову пехоты и "отжатию" вражеской бронетехники", - написал Семен Семенченко.

Кроме этого он сообщил, что началась зачистка района сосредоточения прорвавшихся сил противника (танк, 2 БМП, пехота) в районе Луганское-Дебальцево.

"Попытка перерезать дорогу жизни Дебальцево- Артемовск провалилась. На случай подхода свежих сил противника подтянуты значительные резервы. Идет бой", - отметил Семен Семенченко.

"P.S. пишу то что можно написать в открытом доступе, без подробностей. Но танк- наш. Он нам понравился. Это чтоб потом ВСУ на чужой каравай", - написал комбат батальона.