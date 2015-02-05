Гройсман рассказал о самочувствии раненых Яроша и Семенченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможной мобилизации народных депутатов.

Он отметил, что ряд народных депутатов “по собственной инициативе” находится в разных военных частях. При этом он напомнил, что недавно было ранено Яроша и Семенченко. “Я нахожусь с ними на связи. Общался, у них дела идут на поправку. Фактически постоянно находимся в диалоге, и если возникают какие-то вопросы, то готовы поддержать и украинских военных, и наших коллег”, - подчеркнул Гройсман.

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Он также напомнил, что незаконно находится в заключении в РФ народный депутат Украины Надежда Савченко. По его словам, сейчас делается все для того, чтобы она была освобождена. “Борьба идет на всех фронтах, и я убежден в том, что победа будет за нами”, - отметил он.