На Донбассе погибли 1432 военных и 5638 мирных жителей - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что, защищая Украинское государство, на востоке страны погибли 1432 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

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"Потери украинских военнослужащих составляют 1432 человека... 5638 погибли с апреля, и каждый день количество жертв среди гражданского населения растет", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Джо Байден обсудили развитие переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Также президент встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко поблагодарил Столтенберга за поддержку со стороны Североатлантического альянса в сложившейся ситуации и сказал: «Мы рассчитываем на единство и солидарность стран НАТО».

Столтенберг сообщил, что Альянс усиливает систему коллективной безопасности и заявил о предоставлении Украине политической и практической поддержки со стороны НАТО.