Из Авдеевки, Дебальцево и соседних населенных пунктов сегодня вывезли более 750 человек

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня из Дебальцево и расположенных рядом населенных пунктов – Новогригоровка, Коммуна, Мироновское, Красный Пахарь, а также из Авдеевки спасатели ГСЧС совместно с волонтерами при поддержке местных властей вывезли 753 человека, в том числе 81 ребенка и трех человек, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Для вывоза люди было задействовано 25 автобусов, 2 бронированных автомобиля «КрАЗ» и 2 машины «скорой помощи».

Люди доставлены в транзитные пункты на железнодорожных вокзалах городов Славянск и Константиновка. «Укрзализница» выделил дополнительные поезда, и уже сегодня часть людей бесплатно будет отправлена в Киев. Первый поезд придет этой ночью, второй - завтра в первой половине дня.

Читайте такжеСоздан коридор для эвакуации мирных жителей из Дебальцево – МВДПосле окончательного определения с дальнейшим перемещением люди будут доставлены в другие регионы Украины, где им будет предоставлено временное жилье, а также обеспечена помощь и поддержка в решении социально-бытовых вопросов.

Всего с 28 января по 6 февраля из городов Авдеевка, Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов уже вывезено 3 тыс. 876 чел., в т.ч. 794 ребенка и 78 человек, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Как сообщал УНИАН, Дебальцево является стратегическим железнодорожным узлом и форпостом украинских сил. Оно было под постоянным обстрелом со стороны пророссийских террористов, которые пытаются взять под контроль город в последние дни.