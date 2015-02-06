Наиболее напряженным в зоне АТО остается Дебальцевское направление

Отмечается, что обстрелы позиций украинских войск вдоль линии разграничения с незаконными вооруженными формированиями продолжаются.

Сообщается, что утром террористы обстреляли из минометов, гранатометов, артиллерии населенные пункты: Троицкое, Редкодуб, Дебальцево, Санжаровку, Миус, Чернухино.

Под огонь реактивных систем залпового огня попали Новая Григоровка, Попасная.

В районе Чернухино и Редкодуба преступники пытались атаковать армейские позиции. Все атаки были успешно отражены со значительными потерями для противника.

«Кроме того, преступники активизировались на Луганском направлении. Четыре раза был обстрелян поселок Крымское. Наемники использовали танки, минометы, артиллерийские установки. Там бандиты неудачно пытались штурмовать украинские позиции. На этом направлении под огнем очутились Новотошковское и Счастье», - сообщают в АТО.

На Мариупольском направлении было относительно спокойно. На Донецком направлении обстрелам подверглись Невельское, Пески, Красногоровка, Водяное.

Читайте такжеСилы АТО провели успешную операцию в районе села Редкодуб – Цеголко«Следует добавить, что вчера вечером совместным центром контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон достигнуты договоренности о прекращении огня 6-7 февраля в районе города Дебальцево (с 10.00 до 14.00). И на участках дорог Дебальцево-Углегорск и Дебальцево-Артемовск (с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00). Основная цель договоренностей - эвакуация местных жителей из Дебальцево в города Артемовск и Углегорск», - сообщили в пресс-центре.