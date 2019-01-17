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Порошенко рассказал, сколько бойцов из состава спецопераций ВСУ погибло в боях с российским агрессором

15:48, 17 января 2019
Война
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Спецназовцами в целом было выполнено более 3 тыс. боевых задач \ фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время посещения 142-го учебно-тренировочного центра сил специальных операций в Житомирской области.

По его словам, спецназовцами всего было выполнено более 3 тыс. боевых задач, из них 700 - это проведение специальных действий, информация о которых, по известным причинам, не подлежит разглашению.

«Героические подвиги спецназовцев, совершенные в боях с агрессором, навечно запечатлены в истории украинского войска. 294 спецназовца были награждены государственными наградами, 4 воина получили звание Герой Украины. Однако война - это не только победы, и, к сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину. Вечная им память», - добавил Порошенко.

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Теги: #военные#Донбасс#война