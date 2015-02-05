Силы АТО уничтожили подразделение ВС РФ с техникой в районе Дебальцево – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Отмечены множественные поражения целей (вплоть до детонации боекомплекта вооружений террористов в отдельных случаях – Крынка, север Енакиево, Брянка, Софиевка и ряд других направлений). В частности, в районе н.п. Брянка украинской артиллерией были накрыты позиции резервного подразделения ВС РФ с боевой техникой, отмечались многочисленные детонационные взрывы», - сообщает Тымчук.

В то же время, по информации ИС, в районе Макеевки отмечается развертывание двух батальонных тактических групп боевиков. Одна группа укомплектована российскими военнослужащими, вторая, хуже вооруженная и оснащенная – местными боевиками.

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«Всего в составе двух БТГ 18 танков, 42 ББМ (БТР, БМП и МТ-ЛБ), порядка 30 единиц автотранспорта. «Российской» БТГ придана батарея РСЗО (6 установок) и батарея 122-мм гаубиц Д-30 (6 орудий)», - пишет Тымчук.

Тем временем, также фиксируется переброска на юго-восточные окраины Горловки российских наемников, замаскированных «под ополчение». Пополнение доставляется автотранспортом, ожидается прибытие бронетехники для данного подразделения.