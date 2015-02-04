СБУ: Российские спецслужбы могут прослушивать диппредставительства Украины в России

В СБУ не исключают, что российские спецслужбы прослушивают дипломатические представительства Украины, которые находятся на территории РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы понимаем, что российские граждане, которые обращаются в наше дипломатическое представительство в Москве, становятся объектами внимания российских спецслужб... Судя по тому, что российские граждане, которые позвонили, у них появляется ФСБ, оно (прослушивание) таки есть", - сказал Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 36-летнюю гражданку России, мать семерых детей Светлану Давыдову в январе задержали по подозрению в измене после того, как она позвонила в Посольство Украины в РФ с информацией о перемещении российских военных. Женщину задержали в Вязьме, в 240 км к западу от Москвы. Ее содержали в СИЗО Лефортово в Москве.

По словам ее адвоката Андрея Стебенева, женщина "позвонила туда, куда не должна была, и сказала, что не должна была говорить".

Ее муж Анатолий Горлов сообщил, что Светлана звонила в посольство в апреле прошлого года.

29 января Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест до 19 марта.

3 февраля адвокат сообщил, что следователь освободил Давыдову под подписку о невыезде.