Украинские военные эвакуируют мирных жителей Луганщины на своей технике - Москаль

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, 3 февраля из пос. Крымского Новоайдарского района военные вывезли 35 жителей с личными вещами. Для эвакуации применили бронированные «КрАЗы». Часть людей разместили в одной из школ Новоайдарского района, часть жителей поселились у своих родственников и знакомых.

Сегодня, 4 февраля, если будет огневое затишье, вывозить людей из Крымского продолжат.

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Проведена эвакуация также из Стахановца (пригород Золотого-3), который находится под постоянными обстрелами. За последние дни отсюда на тентованных «Уралах» вывезли около 500 человек (в том числе детей), остались только пенсионеры, которые отказываются покидать свои дома.

Военную технику и спасателей для эвакуации подключают, когда из населенного пункта нельзя выехать из-за обстрелов и закрытых дорог. В других случаях люди выезжают на безопасные территории на собственном или рейсовом транспорте.

Ранее УНИАН сообщал, что руководство Луганской областной государственной администрации (ОГА) заявило о вывозе из прифронтовых населенных пунктов 109 детей.