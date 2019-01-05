Постоянные обстрелы и продукты на санях: как живут люди в освобожденных от боевиков селах Донбасса (видео)

В населенном пункте Вильный на фронте осталось жить всего восемь человек.

Пятеро раненых с начала года на Востоке. Большинство из них несли службу на хуторе Вильный. Это так называемое Золотое-4 Луганской области.

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Летом украинская армия там закрепилась окончательно. И все это время там живут люди. Без света и доступа к медикаментам. В магазин за продуктами они ходят по несколько километров пешком в соседнее село.

Среди напрочь засыпанной снегом местности – единственная протоптанная дорожка. Ею в хутор Вильный ходят и местные, и военные.

Продукты могут довезти разве что санки, на машине не ездят – простреливается. Пакеты с продуктами воины тащат на веревке.