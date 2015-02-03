Силы АТО удерживают позиции возле Дебальцево, боевики несут потери
20:11, 03 февраля 2015Война
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Силы АТО продолжают держать позиции возле Дебальцево, противник несет значительные потери.
REUTERS
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.
"Возле Дебальцево Вооруженные силы Украины никаких позиций не покидали, никакого окружения нет, а враг дорого заплатил за призрачные надежды захватить хотя бы метр украинской земли.
Читайте такжеУкраинские военные уничтожили 2 танка и минометный расчет боевиковТак, по предварительным данным, 2 февраля потери противника составили 157 человек убитыми, среди них только в районе Дебальцево – 84. 281 террорист был ранен. Также нашими воинами уничтожена тяжелая огнеметная система "Буратино", 4 орудия, 4 автомобиля и 18 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.
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