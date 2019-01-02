Пограничники на Азове получили новый катер-перехватчик (фото)

Он имеет мощные двигатели и два водомета.

В Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины поступил новый катер-перехватчик.

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Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Новый катер-перехватчик на Азовском море! Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряда морской охраны ГПСУ", - говорится в заметке.

Отмечается, что он имеет отличные характеристики - мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета, реверсно-рулевые устройства для обеспечения движения катера вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

Кроме того, в заметке отмечается, что во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км / ч) и это не его скоростной предел.