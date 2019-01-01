Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до семи, среди пропавших - уроженка Хмельницкой области Украины
По состоянию на 4.00 по московскому времени (3.00 по Киеву) 1 января количество погибших во время обрушения подъезда 10-этажного дома в российском Магнитогорске составляет пять человек.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По информации ведомства, именно столько тел извлечено из-под завалов.
В ночь на 31 декабря в Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме, обрушился один из подъездов десятиэтажки. Приоритетной причиной случившегося Следственный комитет РФ считает взрыв бытового газа.
По данным властей области, 35 человек считались пропавшими без вести. Среди пропавших – уроженка Хмельницкой области Украины.
Ранее в МЧС РФ заявляли о четырех погибших, затем о семи и снова о четырех.