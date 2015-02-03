Рада разрешила Кабмину решать, что делать с военнопленными

За соответствующий закон проголосовали 283 народных депутата, передает Украинская правда.

До этого в Украине не было определено, какой из органов власти должен заниматься вопросами военнопленных, пока не объявлено военное положение.

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Суть законопроекта заключается в том, чтобы предоставить Кабмину право определять порядок обращения с пленными и интернированными.

Теперь, согласно закону, Кабмин будет определять порядок обращения с интернированными и пленными, "согласно международных норм".

Как заявил депутат "Самопомочи" Павел Кишкарь, сейчас ни у СБУ, ни у других силовых ведомств нет законодательных оснований для проведения обмена пленными.

Ранее УНИАН сообщал, что, по инфрмации правозащитников, в плену у боевиков остаются более 900 человек.