Рада разрешила Кабмину решать, что делать с военнопленными
Верховная Рада наделила Кабмин полномочиями определять порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами.
За соответствующий закон проголосовали 283 народных депутата, передает Украинская правда.
До этого в Украине не было определено, какой из органов власти должен заниматься вопросами военнопленных, пока не объявлено военное положение.
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Суть законопроекта заключается в том, чтобы предоставить Кабмину право определять порядок обращения с пленными и интернированными.
Теперь, согласно закону, Кабмин будет определять порядок обращения с интернированными и пленными, "согласно международных норм".
Как заявил депутат "Самопомочи" Павел Кишкарь, сейчас ни у СБУ, ни у других силовых ведомств нет законодательных оснований для проведения обмена пленными.
Ранее УНИАН сообщал, что, по инфрмации правозащитников, в плену у боевиков остаются более 900 человек.