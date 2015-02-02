Силы АТО отбили две атаки боевиков вблизи Фащевки

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, в 11.40 боевики при поддержке бронетехники пытались штурмом захватить блокпост украинских военных.

Читайте такжеБоевики закладывают взрывчатку в детские игрушки, книжки и коробки из-под конфет - Яценюк

В то же время, по данным ведомства, пограничники и военнослужащие ВСУ открыли ответный огонь и отбили атаку, боевики вынуждены были отступить.

Однако вскоре они осуществили очередную попытку атаковать украинские позиции, но уже без поддержки тяжелой техники. "В 13.25 боевые действия завершились победой украинских военных. Раненных и погибших среди пограничников нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате минометного обстрела боевиками блокпоста вблизи Фащевки был тяжело ранен пограничник и двое военнослужащих ВСУ.