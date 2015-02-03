Российские военные провели в одном из районов Донецка насильственную «эвакуацию» жителей – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Прибыло до 10 танков, 18 БТР и БМП, несколько орудий МТ-12 и 120-мм минометов, до 10 грузовых авто, укомплектованной российскими военнослужащими неславянской внешности. Предварительно в данном районе была проведена насильственная «эвакуация» населения. Уже отмечены случаи мародерства со стороны прибывших военнослужащих РФ», - сообщает Тымчук.

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В то же время, по информации ИС, в Ровеньках стремление «правительства ЛНР» провести «мобилизационные мероприятия» закончилось выявлением недовольства среди местного населения. Руководство местной «комендатуры» террористов угрожает расстрелами отказников.