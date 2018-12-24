"Россия готовится к разным сценариям": военный эксперт рассказал, каким может стать 2019 год для Донбасса

Аналитик полагает, что может быть несколько факторов, которые повлияют на развитие ситуации.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что ситуация в конфликтных регионах Украины в 2019 году изменится, если к власти в стране придет новое руководство.

"Поэтому 2019 может стать годом кардинальных изменений в плане мира, стабилизации, возвращения людей в Донецкой и Луганской областях и восстановления Донбасса. Позже - и возвращения Крыма", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Маломужа, второй сценарий развития событий – закрепление на Олимпе прежней провластной верхушки.

"Второй сценарий мы получим, если у власти останутся те же люди, что есть, или к власти придут силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта (это силы, ориентированные на Россию или на клановые интересы). В таком случае конфликт останется", - сказал аналитик.

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Генерал-разведчик убежден, что консервация конфликта выгодна определенным бизнес-группам, для которых военные действия представляют определенный финансовый интерес.

"Россия, не получив преимуществ на фронте и Азовском море, надеется на изменение политических элит в Украине. Такова сегодня стратегия РФ, она не предполагает новых наступательных операций, но предусматривает введение в руководство Украины тех сил и лиц, которые отстаивали пророссийскую позицию, отошли от европейского и евроатлантического вектора и вышли на пророссийское направление", - отметил он.

Военный эксперт добавил, что Россия готовится к различным сценариям развития событий в Украине в 2019 году. Однако в Кремле надеются на марионеточное правительство, которое может прийти к власти после предстоящих выборов.

"Россия готовится к разным сценариям, начиная от наиболее радикальных (военные операции), локальные завоевания регионов или направлений, к экономическим и политическим, которые позволяют решить проблему комплексно. То есть, если Россия овладеет Украиной экономически и политически, ей не нужна будет война, она и так достигнет своей цели", - подытожил спикер.