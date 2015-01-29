Украина потеряла контроль над территорией, площадь которой равнозначна Швейцарии - эксперт

В 2014 году Украина де-факто утратила контроль над территорией площадью почти 45 тысяч квадратных километров, на которой проживало 6 миллионов граждан.

Об этом директор Украинского института исследования экстремизма (УИИЭ) Олег Зарубинский сообщил на пресс-конференции в УНИАН, представляя данные исследования, проведенного УИИЭ.

По его словам, по размеру эта площадь равна территории ряда европейских государств, таких как Нидерланды или Швейцария, и в полтора раза больше территории Бельгии, а по численности населения – почти равна населению Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых.

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Эксперт Богдан Петренко подчеркнул, что, в соответствии с данными исследования, в течение 2014 года в Украине зафиксировано 1980 экстремистских проявлений. При этом он отметил, что в исследовании не учитывались боевые столкновения между украинскими силовиками и террористами, но включены случаи, связанные с последствиями боевых столкновений для мирного населения на Донбассе.

По словам Петренко, наибольшее количество проявлений экстремизма (60% от всех проявлений в Украине) зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях. При этом он заметил, что в течение восьми месяцев 2014 года этот регион является зоной боевых действий, в которой ни дня не проходит без экстремистских проявлений (теракты, вооруженное неповиновение властям, убийства, в том числе и мирного населения, похищения, захват административных зданий, силовые отчуждения имущества, внутренние разборки сепаратистов, захват государственных и хозяйственных объектов).

Ко второй группе регионов – с тревожным фоном экстремизма – эксперты относят Киев и Автономную Республику Крым (вместе с городом Севастополь). По данным исследования, именно «с этих административно-территориальных единиц и началась эскалация и распространение экстремизма по регионам Украины».

«Киев как столица сосредоточил на себе сначала протестное, а затем экстремистское поведение в начале года. После непродолжительного спада с конца февраля в столице вновь возросла численность экстремистских проявлений, связанных с деятельностью органов государственной власти, рейдерскими противостояниями и применением крайних методов во время выборов. АР Крым, руководство которой не согласилось со сменой центральной власти и, благодаря внешней поддержке, эскалировала сначала силовые вытеснения представителей украинских ВСУ и ВМС Украины, а позже – открыла новую волну террора против активистов крымских татар», - говорится в результатах исследования.

Петренко подчеркнул, что к третьей группе регионов – с высоким фоном экстремизма – входят Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Львовская и Запорожская области, поскольку это вызвано, в частности, близостью к фронту трех из них, активной деятельностью пророссийских и сепаратистских организаций, а во Львовской области - высоким уровнем пасионарности населения.

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К группе с низким уровнем экстремизма относятся Черниговская, Волынская, Закарпатская, Кировоградская и Черновицкая области, поскольку в этих регионах наблюдались единичные случаи проявлений экстремизма, и в основном они были связаны с захватом помещений органов местной власти в январе-феврале 2014 года.

Говоря о сведении до минимума случаев проявлений экстремизма, Зарубинский отметил необходимость проведения общенационального круглого стола с участием президента Украины Петра Порошенко, Кабинета министров, лидеров фракций и депутатских групп Верховной Рады Украины, представителей гражданского общества, авторитетных общественных деятелей и экспертов, представителей международных организаций и структур Европейского Союза, в ходе которого были бы оценены угрозы эскалации насилия и агрессии в стране.

По мнению директора УИИЭ, также в Украине необходимо принять действенные меры по преодолению коррупции, в частности, путем формирование прозрачной, открытой системы кадровых назначений, которые будут иметь рациональную аргументацию и исключать «конфликт интересов», создать такую систему, при которой была бы исключена возможность для государственного служащего использовать служебное положение в собственных интересах или бизнесе.

Зарубинский отметил, что также эксперты УИИЭ рекомендуют власти провести деолигархизацию.

«Олигархи должны быть лишены решающего влияния на ключевые политические, социальные, экономические процессы в украинском обществе», - подчеркнул он.

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По словам директора УИИЭ, кроме того, эксперты рекомендуют власти с целью предотвращения проявлений экстремизм провести демонополизацию, поскольку монополии руководствуются исключительно интересами финансово-промышленных групп, поэтому рассматривают «реформы» сквозь призму роста собственных прибылей

Также Зарубинский заявил о необходимости проведения децентрализации власти.

Кроме того, по его мнению, государство должно гарантировать соблюдение конституционного права на неприкосновенность собственности. Зарубинский добавил, что необходимо принять пакет антирейдерских законов, в частности, ужесточить уголовную ответственность заказчиков и участников противоправных действий.

«Без такого системного пакета решений инвестиционный климат в стране будет в дальнейшем ухудшаться, случаи экономического экстремизма станут существенным препятствием для появления новых иностранных инвесторов, развития отечественного предпринимательства. Существует опасная тенденция использования незаконных вооруженных формирований для защиты или захвата объектов собственности, потому государство должно возобновить монополию на решение комплекса проблем по вопросам недопущения рейдерских захватов», - подчеркнул он.

В то же время Зарубинский подчеркнул необходимость найти оптимальные модели социальной адаптации и реабилитации перемещенных лиц, мигрантов, беженцев, участников боевых действий.

В данных исследования сказано, что количество внутренних переселенцев в Украине составляет «почти миллион человек (по состоянию на 19 января 2015 года - 901 тысяча 281 человек в соответствии с данными Министерства социальной политики и труда Украины)».