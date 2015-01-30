Террористы обстреляли три населенных пункта возле Мариуполя
20:03, 30 января 2015Война
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Террористы обстреляли три населенных пункта возле Мариуполя: Гнутово, Орловское и Талаковку.
Боевики обстреляли три населенных пункта / ВК Константин Горелов
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«В районе Мариуполя с БМ-21 «Град» террористы вели огонь по Гнутово, а из минометов и артиллерии обстреляли Орловское и Талаковку», - говорится в сообщении.
Читайте такжеТурчинов уверяет, что Мариуполь надежно укрепленТакже в штабе АТО отмечают, что «в районе Донецкого аэропорта из минометов террористы обстреливали наши позиции близ населенных пунктов Пески и Водяное. Последний населенный пункт был обстрелян из БМ-21 «Град».
Кроме того, террористы не прекращают вести огонь по населенным пунктам, подвергая угрозе жизни мирных граждан. Так, “Градами” и артиллерией они обстреляли Красногоровку, Водяное и Пески.
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