Террористы обстреляли три населенных пункта возле Мариуполя

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В районе Мариуполя с БМ-21 «Град» террористы вели огонь по Гнутово, а из минометов и артиллерии обстреляли Орловское и Талаковку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеТурчинов уверяет, что Мариуполь надежно укрепленТакже в штабе АТО отмечают, что «в районе Донецкого аэропорта из минометов террористы обстреливали наши позиции близ населенных пунктов Пески и Водяное. Последний населенный пункт был обстрелян из БМ-21 «Град».

Кроме того, террористы не прекращают вести огонь по населенным пунктам, подвергая угрозе жизни мирных граждан. Так, “Градами” и артиллерией они обстреляли Красногоровку, Водяное и Пески.