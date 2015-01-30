Боевики обстреливают жилые кварталы Дебальцево, семь погибших - МВД

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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