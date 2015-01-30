Боевики обстреливают жилые кварталы Дебальцево, семь погибших - МВД

17:10, 30 января 2015
Война
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В Дебальцево в результате обстрелов боевиков погибли 7 человек.

Боевики продолжают обстреливать Дебальцево

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеВ Донецке в результате двух обстрелов погибли по крайней мере семь человек«В Дебальцево продолжают обстреливать боевики. Попадания в жилые дома. Убиты 7 человек. Артудары террористов не прекращаются», - написал он.

Post by Vyacheslav Abroskin.
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