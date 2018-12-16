С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Вместе с тем в результате обстрела населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении один мирный житель получил ранение.

На Донбассе в течение суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Как сообщается в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил по состоянию на 18:00, в частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка - на Донецком направлении.

Также зафиксирован обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого один мирный житель получил ранение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.