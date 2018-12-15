Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово, один военный ранен

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение.

С начала суток оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"С начала этого периода до 11.00 произошли два обстрела на Донецком направлении. Утром более часа противник выстрелами из автоматических гранатометов провоцировал наших военных, находящихся на позициях под Гнутово", - сказал спикер.

Он добавил, что в дальнейшем оккупанты проявили активность в районе Водяного, где выпустили пять мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил огонь не открывали, полностью контролируя ситуацию", - отметил Праута.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на линии соприкосновения зафиксировано десять прицельных вражеских обстрелов. Военнослужащие ВСУ четыре раза открывали огонь.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение.